Uefa risponde alla Superlega e dà il via libera alla nuova Champions dal 2024

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il Comitato Esecutivo dell’ha adottato, questo lunedì, laformula dellaLeague a partire dal, una risposta ai dodici grandi club europei che hanno annunciato la nascita di unachiusa. Lo anticipa l’Equipe, secondo cui lasarà composta da 36 squadre divise in quattro gironi da nove per disputare una sorta di mini-campionato. Inghilterra, Spagna, Germania e Italia mantengono quattro squadre automaticamente qualificate. La Francia (attualmente quinta nazione europea) avrà tre posti garantiti. Mentre si qualificheranno automaticamente la squadra vincitrice dellaLeague e quella dell’Europa League nella stagione precedente. Si attende ora il comunicato ufficiale ...

Dopo il clamoroso terremoto di ieri sera, con l'annuncio della nascita della Super League europea, la Uefa risponde approvando quanto segue.
Lo anticipa l'Equipe. La massima competizione sarà composta da 36 squadre divise in quattro gironi da nove per disputare una sorta di mini-campionato ...