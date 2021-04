Russia, Navalny trasferito in un ospedale penitenziario (Di lunedì 19 aprile 2021) Di Alessio Pisanò Leggi su dire (Di lunedì 19 aprile 2021) Di Alessio Pisanò

Advertising

DavidSassoli : Aleksey #Navalny, detenuto in #Russia per ragioni politiche e in sciopero della fame, sarebbe gravissimo. Rischia l… - riccardomagi : Secondo la sua portavoce Aleksej #Navalny, in sciopero della fame dal 30marzo, sta morendo, sarebbe questione di gi… - marcodimaio : Le condizioni di #Navalny sono drammatiche. È imprigionato in #Russia per motivi politici e ora in sciopero della f… - nuhares : RT @DavidSassoli: Aleksey #Navalny, detenuto in #Russia per ragioni politiche e in sciopero della fame, sarebbe gravissimo. Rischia la mort… - MichelePizze76 : RT @bendellavedova: Inaccettabile che #Navalny resti in carcere in queste condizioni fisiche, senza garanzia su assistenza medica. Serve un… -