Roma: Tar annulla revoca scorta a Ingroia, l'ex pm 'si può avere fiducia nella giustizia' (Di lunedì 19 aprile 2021) Palermo, 19 apr. (Adnkronos) - Il Tar del Lazio ha annullato la revoca del servizio di 'tutela' all'ex Procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia. "Questa sentenza che ha annullato la revoca della mia scorta recependo le ragioni esposte dal mio difensore dimostra ancora una volta che si può avere fiducia nella giustizia amministrativa visto che il Tar ha riconosciuto gli elementi di pericolo da noi segnalati compreso l'atteggiamento palesemente minaccioso nei miei confronti di Giuseppe Graviano nell'udienza a Reggio Calabria in cui l'ho interrogato durante il processo Ndrangheta stragista dove rappresentavo come avvocato di parte civile delle famiglie dei carabinieri Fava e Garofalo uccisi nel 1994", commenta ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Palermo, 19 apr. (Adnkronos) - Il Tar del Lazio hato ladel servizio di 'tutela' all'ex Procuratore aggiunto di Palermo Antonio. "Questa sentenza che hato ladella miarecependo le ragioni esposte dal mio difensore dimostra ancora una volta che si puòamministrativa visto che il Tar ha riconosciuto gli elementi di pericolo da noi segnalati compreso l'atteggiamento palesemente minaccioso nei miei confronti di Giuseppe Graviano nell'udienza a Reggio Calabria in cui l'ho interrogato durante il processo Ndrangheta stragista dove rappresentavo come avvocato di parte civile delle famiglie dei carabinieri Fava e Garofalo uccisi nel 1994", commenta ...

Advertising

TV7Benevento : Roma: Tar annulla revoca scorta a Ingroia, l'ex pm 'si può avere fiducia nella giustizia'... - MGBasolu : Ma che dici... @giomalago non ci vuole entrare in queste cosette... se ne occupa @FrancoFrattini secondo le “ nuove… - AgenziaOpinione : LAV – ROMA * TAR TRENTO: « MAMMA ORSA JJ4 RESTA LIBERA, PROVINCIA DI TRENTO FERMI LA SUA PERSECUZIONE NEI CONFRONTI… - USR_Sicilia : Notificazione per pubblici proclami disposta dal TAR Lazio- Roma, Sez. III bis, del ricorso R.G. n. 11627/2019 - EdiltecnicoIT : Sospensione linee guida ponti esistenti: TAR Lazio accoglie ricorso ingegneri di Roma -