Rione Bisignano | in auto con la droga | un arrestato e un denunciato

(Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri sera gli agenti dei Commissariati San Giovanni-Barra e Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Gerardo Chiaromonte un’con tre persone a bordo. I poliziotti hanno rinvenuto indosso ad uno dei passeggeri una bustina contenente 0,6 grammi circa di marijuana, 15 involucri con circa 8,5 grammi di cocaina e 2325 euro, mentre l’altro occupante è stato trovato in possesso di 6 grammi circa di cocaina. Alberto Cristian, 23enne napoletano con precedenti di polizia, è statoper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’altro passeggero, un 17enne napoletano con precedenti di polizia, è statoper il medesimo reato ed affidato ai genitori; inoltre, il conducente è stato sanzionato per guida senza patente ...

Napoli – Ieri sera gli agenti dei Commissariati San Giovanni-Barra e Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Gerardo Chiaromonte un'auto con tre persone a ...