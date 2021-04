Riaperture, nuova protesta ristoratori: bloccata l’A1 tra Firenze e Incisa (Di lunedì 19 aprile 2021) nuova protesta dei ristoratori contro le Riaperture dei locali solo all’aperto. Bloccato in entrambe le direzioni il tratto valdarnese della A1 Milano-Napoli, che è stato temporaneamente chiuso al traffico. A protestare sono i ristoratori aderenti a Tni – Tutela Nazionale Imprese Italia che chiedono di tornare a lavorare e criticano la possibilità di lavorare solo negli spazi esterni. A invadere l’autostrada un centinaio di persone al grido di “vogliamo tornare tutti a lavorare”. “Ci sono imprenditori, gente stanca di subire, che vorrebbe riaprire e tornare a lavorare, rispettando i protocolli di autogrill e mense. Vorrebbero lavorare e non all’esterno con il freddo”, ha detto il portavoce di Tni, Pasquale Naccari. “Si apparecchia, sì, all’aperto. Ma in autostrada. Vicino agli ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 aprile 2021)deicontro ledei locali solo all’aperto. Bloccato in entrambe le direzioni il tratto valdarnese della A1 Milano-Napoli, che è stato temporaneamente chiuso al traffico. Are sono iaderenti a Tni – Tutela Nazionale Imprese Italia che chiedono di tornare a lavorare e criticano la possibilità di lavorare solo negli spazi esterni. A invadere l’autostrada un centinaio di persone al grido di “vogliamo tornare tutti a lavorare”. “Ci sono imprenditori, gente stanca di subire, che vorrebbe riaprire e tornare a lavorare, rispettando i protocolli di autogrill e mense. Vorrebbero lavorare e non all’esterno con il freddo”, ha detto il portavoce di Tni, Pasquale Naccari. “Si apparecchia, sì, all’aperto. Ma in autostrada. Vicino agli ...

Advertising

Linkiesta : Il new deal di Mario Draghi e l’aria nuova per l’Italia Il premier ha semplicemente fatto quello che si richiede a… - fisco24_info : Riaperture, nuova protesta ristoratori: bloccata l'A1 tra Firenze e Incisa: A invadere l'autostrada un centinaio di… - aylaf__ : Colori regioni: oggi nuova mappa. Zona gialla e riaperture, le candidate - CapitoloLuciana : RT @erretti42: La Francia chiude, la Germania si prepara a una nuova stretta, ma noi abbiamo i coglioni made in Italy che chiedono a gran v… - mspagnoletto : RT @Cartabellotta: Interpretare programma graduale #riaperture come un #liberitutti rischia di far impennare nuovamente curva dei contagi e… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture nuova Riaperture, nuova protesta ristoratori: bloccata l'A1 tra Firenze e Incisa A invadere l'autostrada un centinaio di persone. Apparecchiato un tavolino per protesta Nuova protesta dei ristoratori contro le riaperture dei locali solo all'aperto. Bloccato in entrambe le direzioni il tratto valdarnese della A1 Milano - Napoli, che è stato temporaneamente chiuso al ...

Riaperture e spostamenti con il pass: palestre, bar, amici, seconde case. Tutte le regole (sino a luglio) fratra e zona gialla, , e , l'Italia si avvia alle riaperture: dal 26 aprile inizia la nuova road map che porterà in modo graduale alla ripresa delle attività che hanno maggiormente sofferto in questo periodo. Si riparte con i , le palestre, i teatri, ...

Riaperture, nuova protesta ristoratori: bloccata l'A1 tra Firenze e Incisa Adnkronos Ristoratori e baristi bloccano la E45: «Così le riaperture non vanno» Ristoratori e baristi del Tni Italia hanno bloccato la E45 all'altezza di Ponte San Giovanni (Perugia) in carreggiata Sud. La protesta è stata subito smantellata dalle forze di polizia che hanno fatto ...

Covid 19: 277 i nuovi positivi nelle Marche, 31 in provincia di Ascoli Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3491 tamponi: 1777 nel percorso nuove diagnosi (di cui 416 nello screening con percorso Antigenico) e 1 ...

A invadere l'autostrada un centinaio di persone. Apparecchiato un tavolino per protestaprotesta dei ristoratori contro ledei locali solo all'aperto. Bloccato in entrambe le direzioni il tratto valdarnese della A1 Milano - Napoli, che è stato temporaneamente chiuso al ...fratra e zona gialla, , e , l'Italia si avvia alle: dal 26 aprile inizia laroad map che porterà in modo graduale alla ripresa delle attività che hanno maggiormente sofferto in questo periodo. Si riparte con i , le palestre, i teatri, ...Ristoratori e baristi del Tni Italia hanno bloccato la E45 all'altezza di Ponte San Giovanni (Perugia) in carreggiata Sud. La protesta è stata subito smantellata dalle forze di polizia che hanno fatto ...Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3491 tamponi: 1777 nel percorso nuove diagnosi (di cui 416 nello screening con percorso Antigenico) e 1 ...