Renzo Ulivieri: «Una decisione scellerata che avrà conseguenze disastrose» (Di martedì 20 aprile 2021) Il calcio dei padroni se ne va e porta via il forziere già colmo di monete d'oro. Darà vita a una Superlega europea fatta di un calcio spettacolo all'ennesima potenza e di partite clou ogni settimana, il tutto pagato da diritti televisivi vertiginosi. Se il progetto andrà in porto, le conseguenze saranno disastrose sul piano economico e sociale, e a pagare il prezzo più alto sarà quel calcio fatto dalle provinciali, che oggi tiene tutti uniti nello stesso campionato. A … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

