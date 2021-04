Principe Filippo, 18 anni per preparare il testamento: dal 2003 progettava il suo carro funebre (Di lunedì 19 aprile 2021) Una copertura mediatica da royal wedding. Il funerale del quasi centenario Filippo anche se sobrio e solenne ha acceso curiosità e dubbi rimasti in sospeso. Tutti a caccia di una lacrima di the Queen che invece se c’è stata è scesa furtiva a telecamere spente. Sembrava ancora più minuta, incurvata, rimpicciolita seduta da sola sugli scranni della maestosa abbazia di San Giorgio. Protocollo reso ancora più rigido dalla restrizioni anti-covid, nessuno dei quattro figli vicino a lei a tenerle la mano, ad aiutarla a scendere i gradini degli “spalti” in boiserie, eppure saranno stati tutti vaccinati o no? Nessun canto religioso durante la cerimonia per impedire che qualche batterio subdolo e malandrino sfuggito a tutti i test possibili potesse innalzarsi insieme alle note. L’inno nazionale, “God Save the Queen”, a fine cerimonia è stato eseguito dal coro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Una copertura mediatica da royal wedding. Il funerale del quasi centenarioanche se sobrio e solenne ha acceso curiosità e dubbi rimasti in sospeso. Tutti a caccia di una lacrima di the Queen che invece se c’è stata è scesa furtiva a telecamere spente. Sembrava ancora più minuta, incurvata, rimpicciolita seduta da sola sugli scrdella maestosa abbazia di San Giorgio. Protocollo reso ancora più rigido dalla restrizioni anti-covid, nessuno dei quattro figli vicino a lei a tenerle la mano, ad aiutarla a scendere i gradini degli “spalti” in boiserie, eppure saranno stati tutti vaccinati o no? Nessun canto religioso durante la cerimonia per impedire che qualche batterio subdolo e malandrino sfuggito a tutti i test possibili potesse innalzarsi insieme alle note. L’inno nazionale, “God Save the Queen”, a fine cerimonia è stato eseguito dal coro ...

