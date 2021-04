Mujalonga sul Mar, secondo posto e record personale per Cesare Maestri (Di lunedì 19 aprile 2021) La brezza proveniente dal Golfo di Trieste ha condotto Cesare Maestri verso il nuovo record provinciale nei dieci chilometri su strada. Il portacolori dell’Atletica Valli Bergamasche Leffe ha infatti colto la seconda posizione nella “Mujalonga sul Mar” fissando il nuovo personale sulla distanza. Sfruttando il vento favorevole presente nella prima parte di gara, il 27enne trentino ha provato a rimanere in scia a Eyob Faniel (Fiamme Oro Padova), vincitore della competizione e a lungo sui tempi del primato italiano. In grado di fermare il cronometro in 29’16”, il fuoriclasse della corsa in montagna ha superato in volata Nekagenet Crippa (Esercito) abbassando di oltre venti secondi il proprio personal best. Primato sfiorato invece per il compagno di squadra Xavier Chevrier che ha tagliato il traguardo di ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 19 aprile 2021) La brezza proveniente dal Golfo di Trieste ha condottoverso il nuovoprovinciale nei dieci chilometri su strada. Il portacolori dell’Atletica Valli Bergamasche Leffe ha infatti colto la seconda posizione nella “sul Mar” fissando il nuovosulla distanza. Sfruttando il vento favorevole presente nella prima parte di gara, il 27enne trentino ha provato a rimanere in scia a Eyob Faniel (Fiamme Oro Padova), vincitore della competizione e a lungo sui tempi del primato italiano. In grado di fermare il cronometro in 29’16”, il fuoriclasse della corsa in montagna ha superato in volata Nekagenet Crippa (Esercito) abbassando di oltre venti secondi il proprio personal best. Primato sfiorato invece per il compagno di squadra Xavier Chevrier che ha tagliato il traguardo di ...

Advertising

MarioBocchio : La #Mujalonga sul Mar batte il Covid e premia #Faniel e #Tegegn - il_piccolo : Mujalonga Sul Mar, trionfano Faniel e Tegegn. L’italo-eritreo e l’etiope hanno tagliato per primi il traguardo dell… - CancianiMonica : Si è svolta con successo la Mujalonga sul mar e grande successo anche per il fitness in porto vecchio con adesioni… - AtletismoRendi1 : RT @atleticaitalia: #atletica successo per Eyob Faniel nei 10 km della Mujalonga sul Mar, a Muggia, nel Golfo di Trieste, con il crono di 2… - TgrRaiFVG : Oggi è tornata la 'Mujalonga sul mar'. Una edizione, la 17ª, riservata agli agonisti e con particolare attenzione a… -