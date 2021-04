Mourinho torna a casa: lo slalom tra i giornalisti – VIDEO (Di lunedì 19 aprile 2021) Jose Mourinho è stato esonerato dal Tottenham: ecco le prime immagini del tecnico portoghese che torna a casa – VIDEO Jose Mourinho è stato esonerato dal Tottenham: il tecnico portoghese paga i risultati non proprio positivi dell’ultima annata, con il rischio di restare fuori dalla Champions League, dopo la clamorosa eliminazione in Europa League. Le telecamere dei media inglesi hanno immortalato il suo ritorno a casa: Mourinho non ha voluto lasciare dichiarazioni particolari ai giornalisti dicendo però che il calcio è sempre parte della sua vita. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Joseè stato esonerato dal Tottenham: ecco le prime immagini del tecnico portoghese cheJoseè stato esonerato dal Tottenham: il tecnico portoghese paga i risultati non proprio positivi dell’ultima annata, con il rischio di restare fuori dalla Champions League, dopo la clamorosa eliminazione in Europa League. Le telecamere dei media inglesi hanno immortalato il suo ritorno anon ha voluto lasciare dichiarazioni particolari aidicendo però che il calcio è sempre parte della sua vita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

