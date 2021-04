Mourinho esonerato dal Tottenham: è ufficiale (Di lunedì 19 aprile 2021) LONDRA (Regno Unito) - Mourinho non è più l'allenatore del Tottenham, è ufficiale . È arrivato il comunicato degli Spurs per sancire la fine del rapporto tra lo Special One e il club inglese. Fatale ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 aprile 2021) LONDRA (Regno Unito) -non è più l'allenatore del, è. È arrivato il comunicato degli Spurs per sancire la fine del rapporto tra lo Special One e il club inglese. Fatale ...

