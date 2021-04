Meteo dal FREDDO che è causa di DANNI. La Primavera è sparita (Di lunedì 19 aprile 2021) Siamo stati costretti a rispolverare giubbotti pesanti, guanti, sciarpe, cappelli, ombrelli, in alcune zone d’Italia persino catene e gomme termiche. Già, stiamo vivendo giornate fredde, uggiose, addirittura nevose. Giornate dalle condizioni Meteo climatiche per nulla adeguate al mese di aprile, detto che aprile è capace di sfornare “performance” invernali talvolta incredibili. Ora però iniziamo ad essere stufi. Per carità, gli amanti dell’Inverno saranno certamente contenti, così chi ama pioggia, giornate uggiose, fredde, nuvolose. Ma siamo nel bel mezzo della Primavera, non scordiamolo. Siamo in quel periodo durante il quale le belle giornate di sole cominciano ad allietarci, la gradevolezza del sole primaverile è qualcosa di magico, il piacere di stare all’aria aperta idem. Ed è per questo che c’è una gran voglia di normalità ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 19 aprile 2021) Siamo stati costretti a rispolverare giubbotti pesanti, guanti, sciarpe, cappelli, ombrelli, in alcune zone d’Italia persino catene e gomme termiche. Già, stiamo vivendo giornate fredde, uggiose, addirittura nevose. Giornate dalle condizioniclimatiche per nulla adeguate al mese di aprile, detto che aprile è capace di sfornare “performance” invernali talvolta incredibili. Ora però iniziamo ad essere stufi. Per carità, gli amanti dell’Inverno saranno certamente contenti, così chi ama pioggia, giornate uggiose, fredde, nuvolose. Ma siamo nel bel mezzo della, non scordiamolo. Siamo in quel periodo durante il quale le belle giornate di sole cominciano ad allietarci, la gradevolezza del sole primaverile è qualcosa di magico, il piacere di stare all’aria aperta idem. Ed è per questo che c’è una gran voglia di normalità ...

