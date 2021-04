Marquez “esplode” di emozioni al GP di Portimao

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 19 aprile 2021) Ha aspettato questo momento per nove, lunghissimi mesi. Contro ogni pronostico, e contro (pare) il parere dei medici curanti, Marcè tornato in pista al GP di. Il numero 93 ha ripreso in mano la sua Honda, ma fin dall’inizio si sapeva che sarebbe stata dura. Ma “El Cabronsito” ha stretto i denti, e pur privo di forze su un braccio non ancora a posto, ha portato a casa un settimo posto che vale più di mille vittorie. Al rientro ai box, Marc è “scoppiato” dalle, come ha confessato lui stesso in un’intervista a Motorsport.com. Marc, il retroscena: “non doveva correre a” Com’è andata la gara di? Metà della sua gara “miracolosa” l’ha fatta in qualifica, con un sesto tempo da incorniciare. La partenza è ...