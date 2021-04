LIVE Tour of the Alps | prima tappa in DIRETTA | c’è Chris Froome! Attesa per Ciccone | Yates e Quintana

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.40 Buongiorno e ben ritrovati con il grande ciclismo. Oggi in programma ladelof the. La presentazione della– Il programma delof the2021 – Gli italiani in gara – Elenco partecipanti – I favoriti – Il percorso ai raggi X Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostradelladelof the2021. Giunti oramai alle ultimissime classiche divera, la corsa a tappe italo-austriaca sarà il primissimo test per i big dei grandi giri che ritroveremo fra tre settimane alla partenza della ...