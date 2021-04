Gubbio annulla la festa dei Ceri 2021

(Di lunedì 19 aprile 2021) Anche l’edizionedelladeiè statata. La storica e tradizionale manizione doveva tenersi ail 15 maggio. Oggi è stato firmato il decreto di presa d’atto dell’impossibilità di svolgerla “visto il perdurare della situazione pandemica e il quadro normativo in essere, che rende impossibile svolgere il rito festivo nella forma canonica”. Il sindaco Filippo Stirati, in qualità di responsabile per l’ordine pubblico e la sicurezza della città e per ladei, ha fatto propria – informa il Comune – la responsabile condivisione delle componenti della rappresentatività della comunità eugubina, ovvero Diocesi, Università dei Muratori, associazione Maggio eugubino, Famiglia dei Santubaldari, Famiglia dei Ceraioli di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gubbio annulla

Agenzia ANSA

Proprio il fromboliere di Renon al 46' va in rete, ma l'arbitroper posizione di ... Arezzo - Carpi 3 - 3 Cesena -(rinviata) Fc Südtirol - FeralpiSalò 0 - 2 Fermana - Perugia (......rimbalza in area ed entra in rete ma l'arbitroper un fallo in attacco di Vinetot su Cucchietti. Le ultime due fiammate del primo tempo si esauriscono in un minuto. La prima è per il: ...Anche l'edizione 2021 della festa dei Ceri è stata annullata. La storica e tradizionale manifestazione doveva tenersi a Gubbio il 15 maggio. Oggi è stato ...Annullata anche l'edizione 2021 della festa dei Ceri che, come tradizione, doveva tenersi a Gubbio il 15 maggio. (ANSA) ...