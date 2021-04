Grillo difende il figlio e si sfoga "Stupro? No, è un cogl...". VIDEO (Di lunedì 19 aprile 2021) L'inchiesta ai danni del figlio di Grillo e di suoi tre amici, accusati di abusi sessuali ai danni di una ragazza è ormai ad una svolta. Tra i VIDEO e le foto raccolte per le indagini ce ne sono alcune che coinvolgerebbero una seconda donna, se le immagini confermeranno la tesi accusatoria, per Ciro e i suoi amici, sarebbe inevitabile Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 19 aprile 2021) L'inchiesta ai danni deldie di suoi tre amici, accusati di abusi sessuali ai danni di una ragazza è ormai ad una svolta. Tra ie le foto raccolte per le indagini ce ne sono alcune che coinvolgerebbero una seconda donna, se le immagini confermeranno la tesi accusatoria, per Ciro e i suoi amici, sarebbe inevitabile Segui su affaritaliani.it

Corriere : ?? «Mio figlio è su tutti i giornali come uno stupratore seriale insieme ad altri tre ragazzi. Ormai sono due anni,… - cocchi2a : RT @nino_pitrone: Corriere della Sera: #Grillo difende il figlio #Ciro: «Stupro? Non ha fatto niente, si vede dal video, arrestate me» htt… - pixel_di : RT @ultimenotizie: #Grillo difende il figlio: 'c'è un video, passaggio per passaggio, e si vede che c'è la consensualità un gruppo che ride… - GiancarloDeRisi : Beppe Grillo difende il figlio Ciro in un video: 'Un cogli***, non uno stupratore. Perché un gruppo di 'stupratori… - CorriereCitta : Beppe Grillo difende il figlio: “Non è uno stupratore” -