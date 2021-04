Formula Uno, Vettel è in crisi nera: l’inizio in Aston Martin è pessimo (Di lunedì 19 aprile 2021) Il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel nelle prime due gare di questo Mondiale non è riuscito ad ottenere nemmeno un punto. Il tedesco, approdato in questa stagione in Aston Martin con voglia di rivalsa dopo l’esperienza nel complesso negativa con la Ferrari, non sembra avere la forza di ottenere buoni risultati. Vettel, almeno in queste prime battutr, sembra essere svuotato e non libero mentalmente, fattori che lo hanno spesso accompagnato anche al fianco del cavallino rampante di Maranello. Le prime due gare della stagione hanno dimostrato come in realtà, visti i risultati, l’ex Ferrari sia il secondo pilota della scuderia, con Stroll che sta ottenendo buoni risultati. Un terribile smacco per chi doveva diventare l’erede di Michael Schumacher. Vettel, dove sei? Stroll risponde con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Il quattro volte campione del mondo Sebastiannelle prime due gare di questo Mondiale non è riuscito ad ottenere nemmeno un punto. Il tedesco, approdato in questa stagione incon voglia di rivalsa dopo l’esperienza nel complesso negativa con la Ferrari, non sembra avere la forza di ottenere buoni risultati., almeno in queste prime battutr, sembra essere svuotato e non libero mentalmente, fattori che lo hanno spesso accompagnato anche al fianco del cavallino rampante di Maranello. Le prime due gare della stagione hanno dimostrato come in realtà, visti i risultati, l’ex Ferrari sia il secondo pilota della scuderia, con Stroll che sta ottenendo buoni risultati. Un terribile smacco per chi doveva diventare l’erede di Michael Schumacher., dove sei? Stroll risponde con ...

