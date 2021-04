Advertising

giornaleradiofm : Floyd: terminate arringhe finali, giuria inizia a deliberare: (ANSA) - NEW YORK, 19 APR - Le arringhe finali nel pr… - iconanews : Floyd: terminate arringhe finali, giuria inizia a deliberare - Activnews24 : ?? #BREAKING | Processo per la morte di George #Floyd: sono terminate le arringhe finali di accusa e difesa. La giur… -

Le arringhe finali nel processo a Derek Chauvin per la morte di George Floyd sono terminate e la giuria è riunita per iniziare le deliberazioni. Il giudice Peter Cahill ha letto ai giurati le istruzioni prima che lasciassero l'aula: "Prendetevi il tempo necessario. ..."