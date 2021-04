Fitness a casa: quattro attrezzi utili per allenarsi come in palestra (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl distanziamento sociale e le restrizioni dovute al Covid nell’ultimo anno hanno complicato non poco la vita di coloro che erano abituati ad allenarsi in palestra. Ancora oggi infatti questi luoghi sono chiusi al pubblico e l’unica alternativa valida per rimanere in forma è quella di fare Fitness in casa. La maggior parte degli sportivi si è già attrezzata a dovere, ma se si vogliono ottenere dei risultati effettivi occorre allestire una vera e propria palestra in miniatura all’interno delle mura domestiche. Certo, non è la stessa cosa che andare in palestra, eppure allenarsi in casa ha i suoi vantaggi e alla fine non è poi così male. Vediamo però quali sono gli attrezzi più utili per il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl distanziamento sociale e le restrizioni dovute al Covid nell’ultimo anno hanno complicato non poco la vita di coloro che erano abituati adin. Ancora oggi infatti questi luoghi sono chiusi al pubblico e l’unica alternativa valida per rimanere in forma è quella di farein. La maggior parte degli sportivi si è già attrezzata a dovere, ma se si vogliono ottenere dei risultati effettivi occorre allestire una vera e propriain miniatura all’interno delle mura domestiche. Certo, non è la stessa cosa che andare in, eppureinha i suoi vantaggi e alla fine non è poi così male. Vediamo però quali sono glipiùper il ...

Ultime Notizie dalla rete : Fitness casa Cinque modi per migliorare la salute stando in casa ...questi problemi è quindi importante trovare il modo di mantenersi in salute anche stando sempre a casa. Ecco alcuni metodi che possono sicuramente essere d'aiuto. Seguire lezioni di fitness a ...

La Palestra digitale dei fighters: lo sport accessibile per la disabilità Una palestra digitale che coglie i trend emergenti della Digital - enabled fitness e delle comunità online che si ritrovano per allenarsi da casa e che mette in pratica le evidenze scientifiche sull'...

Home fitness, lo sport si sposta a casa: come attrezzare una palestra nella stanza accanto

Trazioni alla sbarra: gli esercizi migliori per potenziare i muscoli superiori Nell’ultimo anno in molti si sono trovati a dover effettuare gli esercizi di fitness in casa, perché con le palestre chiuse e la scarsa libertà negli spostamenti non ci sono grandi alternative. Fortun ...

