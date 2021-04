Days Gone: secondo l'ex di Bend Studio Sony trascurò la pirateria (Di lunedì 19 aprile 2021) Durante un'intervista con David Jaffe sul proprio canale Youtube, John Garvin, ex-direttore creativo di Sony Bend, responsabile di Days Gone, ha parlato un po' sia del gioco che delle scelte di Sony in passato. La sua intervista ha fatto il giro del web e non solo, dato che su un ipotetico sequel di Days Gone 2, Garvin aveva dichiarato: "Non lamentatevi della mancanza di un sequel di Days Gone se non avete sostenuto il gioco comprandolo a prezzo pieno". Dopo queste sue affermazioni, l'ex director e scrittore di Days Gone ha cercato di spiegare meglio cosa volesse intendere. Non solo, ma durante l'intervista sono emersi particolari dettagli riguardo un aspetto che Sony avrebbe preso ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 aprile 2021) Durante un'intervista con David Jaffe sul proprio canale Youtube, John Garvin, ex-direttore creativo di, responsabile di, ha parlato un po' sia del gioco che delle scelte diin passato. La sua intervista ha fatto il giro del web e non solo, dato che su un ipotetico sequel di2, Garvin aveva dichiarato: "Non lamentatevi della mancanza di un sequel dise non avete sostenuto il gioco comprandolo a prezzo pieno". Dopo queste sue affermazioni, l'ex director e scrittore diha cercato di spiegare meglio cosa volesse intendere. Non solo, ma durante l'intervista sono emersi particolari dettagli riguardo un aspetto cheavrebbe preso ...

