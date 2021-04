Davide D'Amico nuovo Global Head of Communication di Helbiz (Di lunedì 19 aprile 2021) Davide D'Amico, a partire da oggi, e' il nuovo Global Head of Communication di Helbiz. L'annuncio da parte dell'azienda leader nella micro - mobilita' e recentemente protagonista della fusione con ... Leggi su motori.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021)D', a partire da oggi, e' ilofdi. L'annuncio da parte dell'azienda leader nella micro - mobilita' e recentemente protagonista della fusione con ...

Advertising

Italpress : Davide D’Amico nuovo Global Head of Communication di Helbiz - PrimaCommunica2 : RT @ITALICOM1: Helbiz nomina il nuovo Global Head of Communication, Davide D’Amico - ITALICOM1 : Helbiz nomina il nuovo Global Head of Communication, Davide D’Amico - degama72 : @AndreaTiberio7 Amico mio, il calcio, da decenni, è Golia che compra la fionda di Davide e continua dominare tranqu… - Hector_davide : A dieci anni dalla sua scomparsa, ricordo con affetto e gratitudine Juan Josè Fabiani, uno dei pionieri nella pro… -