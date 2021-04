Covid: studio italiano, inquinamento atmosferico da particolato non aumenta trasmissione (Di lunedì 19 aprile 2021) Padova, 19 apr. (Adnkronos Salute) - Non è stata rilevata presenza di Rna del virus Covid-19 nel particolato atmosferico: questi i risultati sperimentali dello studio -Evaluating the Presence of Sars-CoV-2 Rna in the Particulate Matters During the Peak of Covid-19 in Padua, Northern Italy- condotto da ricercatori delle Università di Padova, di Perugia e di Genova che suggeriscono così la bassa probabilità di trasmissione aerea dello stesso attraverso il particolato, ancorché, al momento, esistono pochissimi dati a livello mondiale per confermare definitivamente questa tesi. Lo studio, appena pubblicato nella prestigiosa rivista 'Science of the Total Environment', ha indagato la potenziale presenza di Rna di Sars-Cov-2 su una serie rappresentativa di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Padova, 19 apr. (Adnkronos Salute) - Non è stata rilevata presenza di Rna del virus-19 nel: questi i risultati sperimentali dello-Evaluating the Presence of Sars-CoV-2 Rna in the Particulate Matters During the Peak of-19 in Padua, Northern Italy- condotto da ricercatori delle Università di Padova, di Perugia e di Genova che suggeriscono così la bassa probabilità diaerea dello stesso attraverso il, ancorché, al momento, esistono pochissimi dati a livello mondiale per confermare definitivamente questa tesi. Lo, appena pubblicato nella prestigiosa rivista 'Science of the Total Environment', ha indagato la potenziale presenza di Rna di Sars-Cov-2 su una serie rappresentativa di ...

Agenzia_Italia : Oxford prova a ri-contagiare un gruppo giovani che ha già avuto il Covid - Agenzia_Ansa : Pitti Uomo, edizione numero 100, si farà in presenza fisica, a luglio e con speciali regole anti Covid che sono all… - FratellidItalia : Uno studio inglese dimostra che il cloro uccide il covid. Lo studio dei virologi dell'Imperial College manda in sof… - Affaritaliani : Covid: doppia mascherina più efficace perché migliora aderenza. Lo studio - rosaroccaforte : RT @matteo_rivi: Studio dell'Università di Tel Aviv su #Pfizer : ?? la Variante Sudafricana colpisce i vaccinati 8 volte di più dei non vac… -