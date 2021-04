Advertising

romatoday : Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 19 aprile 2021 - CorriereCitta : Coronavirus Lazio, diminuiscono i casi ma aumentano i decessi: “Scendiamo sotto i mille casi dopo circa due mesi” - emanuelmme1 : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #19aprile. #SaluteLazio - ptvonline2001 : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: D'Amato: Oggi su oltre 8 mila tamponi nel Lazio (-3.787) e oltre 5 mila antigenici per un totale di oltre 14… - SaluteLazio : #Coronavirus: D'Amato: Oggi su oltre 8 mila tamponi nel Lazio (-3.787) e oltre 5 mila antigenici per un totale di o… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lazio

... in Lombardia ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è all'%; i vaccini totali sono; ilha nuovi casi di positivi ale morti; il tasso di ..."Al fine di stimare la diffusione delle varianti" diin Italia "è stata disegnata un'... Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna), Centro (Toscana, Umbria, Marche,), Sud e Isole ...Nel Lazio, ad esempio, la Regione ha fissato un prezzo fisso, pari a 22 euro, per il tampone rapido, cui tutte le farmacie devono attenersi. La cifra è stata fissata già a novembre 2020, grazie a un a ...I casi di Covid nel mondo superano i 141 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 3 milioni dall’inizio della pandemia. E in Italia l’ultim ...