Congiunti fuori Regione, posso andare a trovare il/la fidanzato/a? Cosa cambia dal 26 aprile 2021 per gli spostamenti (Di lunedì 19 aprile 2021) Ancora sette giorni e l’Italia da lunedì prossimo sarà sì divisa in zone “colorate” come lo è ormai da mesi, ma al rosso e all’arancione si aggiungerà (di nuovo) anche il giallo. Questo significa che dal 26 aprile nelle Regioni/Province Autonome con i dati da zona gialla, dove i casi sono in calo e i parametri lo consentono, riapriranno alcune attività. I ristoranti rialzeranno la saracinesca a pranzo e a cena, ma solo con i tavoli all’aperto; via libera anche a cinema, teatri e musei sempre nel rispetto di tutti i protocolli. Novità sul fronte scuole perché da lunedì tutti gli studenti (anche quelli delle classi superiori) ritorneranno tra i banchi, ma solo in zona gialla e arancione. Cosa cambia, invece, per gli spostamenti? Leggi anche: Zona gialla rafforzata: cos’è, Cosa si può fare e regole per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 aprile 2021) Ancora sette giorni e l’Italia da lunedì prossimo sarà sì divisa in zone “colorate” come lo è ormai da mesi, ma al rosso e all’arancione si aggiungerà (di nuovo) anche il giallo. Questo significa che dal 26nelle Regioni/Province Autonome con i dati da zona gialla, dove i casi sono in calo e i parametri lo consentono, riapriranno alcune attività. I ristoranti rialzeranno la saracinesca a pranzo e a cena, ma solo con i tavoli all’aperto; via libera anche a cinema, teatri e musei sempre nel rispetto di tutti i protocolli. Novità sul fronte scuole perché da lunedì tutti gli studenti (anche quelli delle classi superiori) ritorneranno tra i banchi, ma solo in zona gialla e arancione., invece, per gli? Leggi anche: Zona gialla rafforzata: cos’è,si può fare e regole per ...

