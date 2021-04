Come sta Elisa Isoardi dopo l’abbandono de L’Isola? Dietro il silenzio spunta una ipotesi (Di lunedì 19 aprile 2021) Elisa Isoardi e Brando Giorgi hanno dovuto abbandonare L’Isola dei Famosi per dei problemi agli occhi. Mentre l’attore ha subito aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute, la conduttrice non ha proferito parola dopo l’uscita: Come sta? Come sta Elisa Isoardi dopo l’abbandono de L’Isola? È possibile che Elisa Isoardi abbia potuto cambiare idea... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 19 aprile 2021)e Brando Giorgi hanno dovuto abbandonaredei Famosi per dei problemi agli occhi. Mentre l’attore ha subito aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute, la conduttrice non ha proferito parolal’uscita:sta?stade? È possibile cheabbia potuto cambiare idea... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

capuanogio : Durissimo editoriale di Di Caro sulla #gds: ...che strano il calcio italiano dove c'è chi paga puntualmente e risch… - Piu_Europa : ?? Navalny sta morendo. L’Ue faccia tutto il necessario per evitare l’ennesimo omicidio di stato in Russia. Mai com… - ispionline : Dopo un inizio di campagna vaccinale sicuramente non dei migliori, l’Italia sta davvero dando priorità alle persone… - ArtemisiaBa : Ma vai a fare in culo tu, tutti quelli come te...e puri 'sta minchia di tav bocciata pure dalla corte dei conti eur… - la_laglossy : •Ricevere un “come stai” sincero e interessato quando si sta attraversando un momento emotivamente difficile e una… -