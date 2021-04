Call of Duty WWII Vanguard per PS5 e Xbox Series X/S ostacolato dalle versioni PS4 e Xbox One? (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Call of Duty di quest'anno, che dovrebbe chiamarsi Call of Duty WW2 Vanguard, potrebbe essere gravemente ostacolato dalle console last-gen. Activision deve ancora annunciare ufficialmente il prossimo titolo della serie Call of Duty, ma come negli anni precedenti, il publisher ha già confermato che ha in programma di lanciare un nuovo capitolo entro la fine di quest'anno. Il titolo, che si dice sia diretto da Sledgehammer Games, dovrebbe arrivare su PC e console di nuova generaziOne, oltre che su PlayStation 4 e Xbox One. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 aprile 2021) Ilofdi quest'anno, che dovrebbe chiamarsiofWW2, potrebbe essere gravementeconsole last-gen. Activision deve ancora annunciare ufficialmente il prossimo titolo della serieof, ma come negli anni precedenti, il publisher ha già confermato che ha in programma di lanciare un nuovo capitolo entro la fine di quest'anno. Il titolo, che si dice sia diretto da Sledgehammer Games, dovrebbe arrivare su PC e console di nuova generazi, oltre che su PlayStation 4 e. Leggi altro...

