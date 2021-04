Calcio | nasce la Superlega | la formula | le squadre iscritte e il regolamento

(Di lunedì 19 aprile 2021)la, ilsi spacca: la, leed il. Una rivoluzione è in atto nelmondiale, con i grandi club che scelgono un dorato isolamento. Stadio esaurito (Getty Images)Da pochi minuti è passata la mezzanotte, quando viene emesso un comunicato che può segnare l’inizio di una nuova era delmondiale: “Dodici prestigiosi club europei hanno annunciato oggi congiuntamente un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Super League, governata dai club fondatori.Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcellona, ??Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham hanno aderito in qualità di ...

Dodici club europei di calcio fondano la #SuperLeague. Ci sono anche Inter, Juve e Milan. Nasce la Super League, la nuova competizione calcistica infrasettimanale composta da 12 prestigiosi club europei. Nasce la SuperLega nella notte che cambia il calcio europeo.

Il mondo del calcio così come è conosciuto oggi, potrebbe presto non esistere più o comunque evolversi verso una nuova competizione che nasce dal basso. Cambia tutto: nasce la Super Lega ed è il caos: ecco la nuova competizione, tra fascino e contraddizioni. Il mondo del calcio assiste ad una rivoluzione mai vista prima, nasce la Super Lega: la nuova competizione fa discutere in Europa. Dodici club europei di calcio hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Super League, "governata dai Club Fondatori", e cioè Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcellona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham.