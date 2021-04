Brad Pitt: pronto per un cameo in The Lost City Of D (Di lunedì 19 aprile 2021) Secondo i rumors, Brad Pitt dovrebbe fare un’apparizione cameo nel prossimo film The Lost City Of D. Da chi arriva l’indiscrezione? Secondo The Hollywood Reporter, a Pitt è stato assegnato un cameo nel film d’azione e avventura “stravagante” che vede nel cast anche Sandra Bullock e Channing Tatum. Brad Pitt-Sandra Bullock La mossa è in realtà un amichevole quid pro quo in quanto segue Bullock che fa un’apparizione cameo nel film d’azione di Pitt Bullet Train, che ha recentemente concluso la produzione con il regista David Leitch che ha girato per la Sony. Quando la Bullock, che sta producendo e recitando in D, ha visto un’opportunità per un casting divertente, ha contattato il suo amico, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 19 aprile 2021) Secondo i rumors,dovrebbe fare un’apparizionenel prossimo film TheOf D. Da chi arriva l’indiscrezione? Secondo The Hollywood Reporter, aè stato assegnato unnel film d’azione e avventura “stravagante” che vede nel cast anche Sandra Bullock e Channing Tatum.-Sandra Bullock La mossa è in realtà un amichevole quid pro quo in quanto segue Bullock che fa un’apparizionenel film d’azione diBullet Train, che ha recentemente concluso la produzione con il regista David Leitch che ha girato per la Sony. Quando la Bullock, che sta producendo e recitando in D, ha visto un’opportunità per un casting divertente, ha contattato il suo amico, ...

