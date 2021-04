Boccia e il retroscena sulla storia con Nunzia | “Quell’incontro con Berlusconi…”

(Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’inizio dellad’amore conDe Girolamo e il ‘terrore’ di rivelarla a Berlusconi. Francescoha ripercorso gli ultimi dodici anni in un’intervista al Corriere della Sera. Lui antiberlusconiano,berlusconiana, nel 2009 si trovarono ad affrontare una situazione di forte imbarazzo nel rivelare la loro relazione al Cavaliere: “Erano anni in cui il conflitto tra centrosinistra e Berlusconi aveva raggiunto livelli altissimi. Io eda quando abbiamo iniziato a frequentarci abbiamo stabilito sin da subito che la politica doveva rimanere fuori dal rapporto, altrimenti sarebbe finita male e subito”.ha raccontato che nel momento in cui decisero di rivelare la relazione a Berlusconi, ebbe luogo un piccolo equivoco: “La ...

