ATP Belgrado 2021 | Stefano Travaglia perde un match a più facce contro Filip Krajinovic

Tanto rammarico per Stefano Travaglia, che chiude subito la sua avventura all'ATP di Belgrado. Il numero 63 del mondo gioca ad armi pari contro Filip Krajinovic, ma alla fine deve arrendersi per 7-5 5-7 6-3 in una partita a più facce, favorevole all'azzurro nella fase centrale e al serbo all'inizio e alla fine. Dopo un set e tre quarti sembrava fatta per il padrone di casa, che ha però perso elettricità sul 5-3 e servizio lasciando il fianco a un positivo Stefano che infila una striscia di 5 game consecutivi, ma è un passante sulla chance di 4-1 e servizio Travaglia a cambiare nuovamente il corso degli eventi. La prima frazione è lunga è combattuta. Per Stefano c'è subito la chance di brekkare nel primo set, che non ...

