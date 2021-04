Vaccini: Gb a quota 42,8 mln, solo 10 morti e 1.800 contagi (Di domenica 18 aprile 2021) Nuova accelerazione nella corsa ai Vaccini nel Regno Unito, che sfiora adesso quota 42,8 milioni di dosi somministrate (inclusi quasi 10 milioni di richiami), con quasi 700.000 iniezioni nelle ultime ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 18 aprile 2021) Nuova accelerazione nella corsa ainel Regno Unito, che sfiora adesso42,8 milioni di dosi somministrate (inclusi quasi 10 milioni di richiami), con quasi 700.000 iniezioni nelle ultime ...

Advertising

lifestyleblogit : Vaccini, superata quota 15 milioni dosi somministrate in Italia - - generacomplotti : RT @stop_fake_news_: AGI - Alle 15.20 il sistema di monitoraggio della struttura commissariale per l'emergenza Covid ha rilevato il dato di… - ilcirotano : In Italia è stata superata la quota di 15 milioni di somministrazioni di vaccini - - andreabettini : Nell'ultima settimana la media delle dosi di #vaccini anti #COVID19 somministrate in Italia sfiora quota 300 mila - CorriereQ : Vaccini: Gb a quota 42,8 mln, solo 10 morti e 1.800 contagi -