Teatro: dall'esordio con Edoardo all'avventura con Arbore, i 70 anni di Marisa Laurito (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - Dagli esordi con Edoardo all'avventura di ‘Quelli della notte' con Renzo Arbore che le ha insegnato a lanciarsi “nel meraviglioso cielo dell'improvvisazione”. E ancora l'amore per la sua Napoli e gli incontri che hanno segnato la sua vita professionale, e non solo, con Luciano De Crescenzo, Ugo Tognazzi e Bud Spencer. Sono tante le sfumature delle quali si è colorata la carriera di Marisa Laurito che domani arriverà al traguardo dei 70 anni. Attrice, cabarettista e conduttrice televisiva dalla vena inesauribile e dall'ironia tutta partenopea, la Laurito si racconta ora, quasi per festeggiarsi nel modo migliore, nell'autobiografia ‘Una vita scapricciata' arrivata in libreria per Rizzoli da qualche giorno. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - Dagli esordi conall'di ‘Quelli della notte' con Renzoche le ha insegnato a lanciarsi “nel meraviglioso cielo dell'improvvisazione”. E ancora l'amore per la sua Napoli e gli incontri che hanno segnato la sua vita professionale, e non solo, con Luciano De Crescenzo, Ugo Tognazzi e Bud Spencer. Sono tante le sfumature delle quali si è colorata la carriera diche domani arriverà al traguardo dei 70. Attrice, cabarettista e conduttrice televisivaa vena inesauribile e'ironia tutta partenopea, lasi racconta ora, quasi per festeggiarsi nel modo migliore, nell'autobiografia ‘Una vita scapricciata' arrivata in libreria per Rizzoli da qualche giorno. ...

