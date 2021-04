Serale Amici | Carolyn Smith non molla e bacchetta De Martino | “Informati!”

Leggi su cityroma

(Di domenica 18 aprile 2021)La giudice di Ballando con le stelle non se ne fa scappare più una: stasera è di nuovo scesa in campo per difendere il mondo del latino, ma potrebbe aver frainteso Pubblicato su 18 Aprile 2021è una spettatrice didi Maria De Filippi, dopo stasera c’è la certezza. Anche durante la quinta puntata del2021 infatti è arrivato sui social il commento pungente della giudice di Ballando con le stelle, puntualissimo. Le sue intenzioni sono di certo delle migliori, essendo lei ballerina ed esperta di latino-americano ha intenzione di far rispettare questo ramo della danza anche ad. Stasera non le è piaciuto un commento fatto da Stefano Desul ...