Scuola: Fedriga, 'problema c'è, intervenire su orari entrate e uscite' (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Sulle scuole c'è un limite fisico, perlomeno per quanto riguarda i trasporti, per esempio nell'attesa dell'autobus e poi sui mezzi stessi. Servono anni non mesi per ordinare nuovi mezzi. E' chiaro che bisognerà organizzare anche questo. Abbiamo chiesto un incontro al Governo, bisognerà rivedere in modo consistente gli orari di entrata ed uscita dalle scuole, non è un problema di risorse". Così il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai3.

