Salvini non molla su Speranza e coprifuoco (Di domenica 18 aprile 2021) “Se Speranza fa il suo lavoro deve rimanere. Se invece vede solo ‘rosso’ e fa politica, e vede solo chiusure, allora deve andare via”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, al Tg5. “Gli italiani è da un anno che portano pazienza. Adesso con il piano vaccini” che va avanti “senza più Arcuri, con Figliuolo, si può tornare alle vita. Questo deve essere patrimonio di tutti gli italiani togliendo in prospettiva il coprifuoco”, ha aggiunto il segretario del Carroccio. La riforma della Giustizia è un tema che deve essere “in alto” nell’agenda di governo, ha proseguito Salvini. “Non per i miei problemi personali, che risolvo io perché non penso di avere commesso nessun reato, ma perché ci sono 5 milioni di italiani che aspettano giustizia”. Per Salvini sono urgenti una “riforma del rito civile, penale e ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 aprile 2021) “Sefa il suo lavoro deve rimanere. Se invece vede solo ‘rosso’ e fa politica, e vede solo chiusure, allora deve andare via”. Così il leader della Lega, Matteo, al Tg5. “Gli italiani è da un anno che portano pazienza. Adesso con il piano vaccini” che va avanti “senza più Arcuri, con Figliuolo, si può tornare alle vita. Questo deve essere patrimonio di tutti gli italiani togliendo in prospettiva il”, ha aggiunto il segretario del Carroccio. La riforma della Giustizia è un tema che deve essere “in alto” nell’agenda di governo, ha proseguito. “Non per i miei problemi personali, che risolvo io perché non penso di avere commesso nessun reato, ma perché ci sono 5 milioni di italiani che aspettano giustizia”. Persono urgenti una “riforma del rito civile, penale e ...

