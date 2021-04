Roma, i tratti di strada davanti all’ingresso di 17 scuole saranno resi pedonali (Di domenica 18 aprile 2021) Roma – “Per moltissime famiglie Romane accompagnare i figli a scuola diventa spesso un percorso a ostacoli, nel traffico, tra auto ferme in doppia fila o parcheggiate in modo irregolare di fronte agli istituti. Abbiamo deciso di lanciare un’iniziativa importante per la sicurezza stradale: il progetto partirà il prossimo 20 aprile e riguarderà almeno 17 scuole di Roma”. Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi (foto), nell’annunciare che “i tratti di strada davanti all’ingresso di questi istituti saranno resi pedonali, almeno una volta a settimana, durante l’orario di entrata e uscita degli studenti. Vogliamo favorire così una mobilità sempre più attiva e sostenibile, ... Leggi su lopinionista (Di domenica 18 aprile 2021)– “Per moltissime famigliene accompagnare i figli a scuola diventa spesso un percorso a ostacoli, nel traffico, tra auto ferme in doppia fila o parcheggiate in modo irregolare di fronte agli istituti. Abbiamo deciso di lanciare un’iniziativa importante per la sicurezzale: il progetto partirà il prossimo 20 aprile e riguarderà almeno 17di”. Così la sindaca di, Virginia Raggi (foto), nell’annunciare che “ididi questi istituti, almeno una volta a settimana, durante l’orario di entrata e uscita degli studenti. Vogliamo favorire così una mobilità sempre più attiva e sostenibile, ...

Advertising

Lopinionista : Roma, i tratti di strada davanti all’ingresso di 17 scuole saranno resi pedonali - LuceverdeRoma : ????#Roma #traffico - Viale Palmiro Togliatti code a tratti tra Via Prenestina e Via Vittorio Colombo> Via Collatina #luceverde #Lazio - DiNapoliSilvio : #Draghi ritiene che la situazione si normalizzerà,il #pianovaccinale va avanti. Dal 26 aprile non ci sarà un liberi… - taimitellervo : RT @masabbett: Alterna tratti curvi,diritti e terrazze, costituendo uno degli esempi più rappresentativi dell'ultima #ArteBarocca . La solu… - Valter14032653 : RT @masabbett: Alterna tratti curvi,diritti e terrazze, costituendo uno degli esempi più rappresentativi dell'ultima #ArteBarocca . La solu… -