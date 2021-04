Parcheggi gratuiti per i consolati a Genova | il Comune prepara la stretta

(Di domenica 18 aprile 2021) Piciocchi: “Vogliamo accertare che i posti auto non siano utilizzati per esigenze private”. I posti assegnati a rappresentanze diplomatiche sono 44, quasi tutti in pieno centro città. Le spese per segnaletica, asfaltature e controlli oggi sono a carico della collettività

Advertising

Genovef59631871 : Invece di tanti divieti non di invita la popolazione ad andare al lavoro o a scuola possibilmente con mezzi propri?… - markmalawi : @PAOLANURNBERG Dovrebbero vietare la circolazione delle auto private a Milano. Altro che parcheggi gratuiti. - Mfrizzi : @BeppeSala @ComuneMI Buongiorno! #parcheggi a #milano ne facciamo? #gratuiti o #convenzionati #milanolavora… -

Ultime Notizie dalla rete : Parcheggi gratuiti

Il Secolo XIX

Incidente in parcheggio, chi risarcisce il danno? In primo luogo occorre distinguere tra le varie tipologie diesistenti che possono essere custoditi e non, a pagamento o. Per ......gli atti comunali propedeutici all'istituzione dei parchimetri poiché illegittimi per violazione dei parametri di legge ivi indicati circa il giusto rapporto tra stalli blu e". "...Prende corpo il nuovo piano dei parcheggi. "Abbiamo deciso – spiega il Comune – di riprendere la gestione diretta dei parcheggi, dopo il periodo della concessione alla Nivi. Quindi abbiamo definito il ...Piciocchi: «Vogliamo accertare che i parcheggi non siano utilizzati per esigenze private». I posti assegnati a rappresentanze diplomatiche sono 44, quasi tutti in pieno centro città. Le spese per segn ...