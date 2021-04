Ora è uno dei calciatori più pagati al mondo | ecco chi è il bimbo in foto

Leggi su kronic

(Di domenica 18 aprile 2021) Il bambino che vediamo in, ad oggi è uno deipiù famosi in assoluto. Ma di chi si tratta? Scopriamolo insieme Calciatore da bambino (Instagram)Il suo nome è sulla bocca di tutti gli appassionati di calcio da ormai diverso tempo, per merito delle sue giocate e dei suoi innumerevoli trofei conquistati. Tuttavia non è semplicissimo da riconoscere attraverso questagrafia in cui è ritratto da bambino. Ciò nonostante, lo sguardo acceso e i capelli neri e mossi sono due indizi che potrebbero far intuire a qualcuno di chi stiamo parlando. Come già affermato in precedenza, si tratta di un fuoriclasse assoluto, che grazie al suo talento fuori dalla norma guadagna delle cifre da capogiro. Chi è il bambino nella? Il calciatore ritratto nello scatto è portoghese ed attualmente milita tra ...