Open Arms | Gelmini | ‘in Cdm scelte collegiali | surreale rinvio a giudizio solo per Salvini’

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – Sul rinvio a giudizio dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini su Open Arms "è giusto ognuno faccia il suo mestiere, ma mi limito ad osservare che le scelte in Cdm sono sempre collegiali, trovo un po surreale il rinvio a giudizio di un solo ministro. La scelta, giusta o sbagliata che sia, Salvini non l'ha presa da solo. Fatico a comprendere, mi ricorda vicende che in questi anni il presidente Berlusconi ha vissuto a piene mani". Lo dice la ministra per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini ospite de 'Il caffé della domenica' su Radio24.

