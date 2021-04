Mara Venier in lacrime a Domenica In, la conduttrice crolla in apertura di puntata: “Abbiamo sperato fino alla fine” (Di domenica 18 aprile 2021) apertura di puntata nel segno del dolore a Domenica In. Lo studio del programma è in lutto per la scomparsa della gobbista di Mara Venier, la signora Carmela, portata via dal Covid a poco più di 50 anni. La conduttrice la ricorda tra le lacrime e con la voce strozzata: “Era il mio punto di riferimento“. L’ultimo saluto a Carmela Lo staff di Domenica In è in lutto per l’improvvisa e dolorosa scomparsa della signora Carmela, gobbista del programma di Rai1 e fedele collaboratrice ed amica di Mara Venier. Oggi pomeriggio, in apertura di puntata, la conduttrice ha voluto ricordarla prima di incominciare la diretta e il consueto talk sull’emergenza sanitaria. “Oggi questo ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 18 aprile 2021)dinel segno del dolore aIn. Lo studio del programma è in lutto per la scomparsa della gobbista di, la signora Carmela, portata via dal Covid a poco più di 50 anni. Lala ricorda tra lee con la voce strozzata: “Era il mio punto di riferimento“. L’ultimo saluto a Carmela Lo staff diIn è in lutto per l’improvvisa e dolorosa scomparsa della signora Carmela, gobbista del programma di Rai1 e fedele collaboratrice ed amica di. Oggi pomeriggio, indi, laha voluto ricordarla prima di incominciare la diretta e il consueto talk sull’emergenza sanitaria. “Oggi questo ...

