LIVE Milan-Genoa 1-1 | Serie A calcio in DIRETTA | Pjaca ci prova a giro!

(Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64? Fuori Saelemaekers, Kalulu e Leao per Mandzukic, Brahim Diaz e Dalot nel. 62? Scamacca da fuori spaventa Donnarumma, pallone fuori di poco. 60?il tiro, pallone fuori. 58? Ghiglione e Destro escono,e Biraschi entrano nel. 56? Calhanoglu da fuori non trova la porta. 54?che spinge vuole ritrovare il vantaggio. 52? Punizione di Calhanoglu che si infrange sulla barriera. 50? Rebic spreca una golosissima occasione da rete. 48? Si riparte senza sostituzioni. 46? Inizia la ripresa! 13.25 Primo tempo equilibrato che viene sbloccato da una perla di Rebic da fuori area, pareggio meritato di Destro dopo un corner perfetto di Zajc. A tra poco per il secondo tempo! 45? Fine del ...

Lunch - match della domenica a San Siro trae Genoa. La squadra di Pioli viene da una vittoria convincente a Parma, dove ha trovato i tre punti grazie ai gol di Leao, Rebic e Kessiè. I rossoblù, invece, vengono da una sconfitta contro la ...Allo stadio San Siro, il match valido per la 31ª giornata di Serie A 2020/2021 trae Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio 'San Siro',e Genoa si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiGenoa ...46' Fischia Calvarese, comincia la ripresa. Primo pallone giocato dal Milan. Il primo tempo di Milan-Genoa termina sul risultato di 1-1, per ora decidono le reti di Ante Rebic e Mattia ...Calcio d'inizio alle 12.30: rossoneri a caccia di punti per blindare la zona Champions, i rossoblù vogliono assicurarsi la salvezza prima possibile ...