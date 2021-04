Letta e Salvini cosa intendono farsene di Draghi? (Di domenica 18 aprile 2021) Per congiunzione astrale, meriti del diretto interessato ed effetto (politico) della pandemia l’Italia si ritrova ad avere a Palazzo Chigi un signore di 73 anni che potrebbe a breve diventare la figura istituzionale più importante d’Europa, complice anche il comprensibile ed inarrestabile declino di Angela Merkel, che con il prossimo autunno lascerà la guida del governo federale tedesco (dopo 16 anni, esattamente come il suo mentore Helmut Kohl). Di questa condizione abbiamo avuto almeno quattro “assaggi” nelle ultime settimane, che meritano però di essere rapidamente ricordati (anche per rinfrescare la memoria dei tanti sconsiderati che popolano i palazzi del potere o, caso ancor più frequente, che si limitano a passeggiarvi intorno). I primi tre assaggi sono tutti concentrati sul ruolo italiano nello scacchiere internazionale e sono di chiaro stampo “libico”. Draghi ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 aprile 2021) Per congiunzione astrale, meriti del diretto interessato ed effetto (politico) della pandemia l’Italia si ritrova ad avere a Palazzo Chigi un signore di 73 anni che potrebbe a breve diventare la figura istituzionale più importante d’Europa, complice anche il comprensibile ed inarrestabile declino di Angela Merkel, che con il prossimo autunno lascerà la guida del governo federale tedesco (dopo 16 anni, esattamente come il suo mentore Helmut Kohl). Di questa condizione abbiamo avuto almeno quattro “assaggi” nelle ultime settimane, che meritano però di essere rapidamente ricordati (anche per rinfrescare la memoria dei tanti sconsiderati che popolano i palazzi del potere o, caso ancor più frequente, che si limitano a passeggiarvi intorno). I primi tre assaggi sono tutti concentrati sul ruolo italiano nello scacchiere internazionale e sono di chiaro stampo “libico”....

Advertising

CandianiStefano : Mentre #Salvini va a processo avendo difeso l’Italia, #Letta plaude ai traghettatori di #Clandestini. Così come era… - Noiconsalvini : ?? Nicola Porro: 'Le felpe se le usa Matteo Salvini fanno schifo, se le usa Enrico Letta, il segretario del Pd allor… - LegaSalvini : LETTA INCONTRA LA ONG PER LA QUALE SABATO SALVINI È A PROCESSO: IMBARAZZANTE! Salvini: 'Sabato vado a processo pro… - PotereaiSith : @HuffPostItalia La domanda corretta sarebbe: ”Draghi cosa intende farsene di Letta e Salvini?” - marco_disca : RT @strange_days_82: A Catania no, a Palermo si; il capo della #Magistratura, #Mattarella, ovviamente tace come suo consueto. #Conte, Tonin… -