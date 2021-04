Donatella Rettore chi è: età, carriera, vita privata e Instagram (Di domenica 18 aprile 2021) Donatella Rettore è tornata quest’anno sul palco dell’Ariston dimostrando che il punk non ha età, eppure molto della sua vita privata è molto diverso da come la rocker si presenta sul palco. Sul palcoscenico ha sempre dato prova di moltissima energia, un totale disprezzo per le regole ma soprattutto di un talento che non aveva alcuna intenzione di essere “ingabbiato” negli L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 18 aprile 2021)è tornata quest’anno sul palco dell’Ariston dimostrando che il punk non ha età, eppure molto della suaè molto diverso da come la rocker si presenta sul palco. Sul palcoscenico ha sempre dato prova di moltissima energia, un totale disprezzo per le regole ma soprattutto di un talento che non aveva alcuna intenzione di essere “ingabbiato” negli L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Rettore_ : RT @edf_point: Pre-order: Donatella Rettore ' Estasi Clamorosa '. - Italia_Notizie : Donatella Rettore furibonda: “Sono talassemica e ho avuto una neoplasia al seno, perché non sono stata ancora vacci… - zazoomblog : Donatella Rettore furibonda: “Sono talassemica e ho avuto una neoplasia al seno perché non sono stata ancora vaccin… - alex_liccardo : Donatella Rettore: «Il tumore e la perdita di Stefano: un anno da incubo ma ora riparto con Rockopera» #italia… - FQMagazineit : Donatella Rettore furibonda: “Sono talassemica e ho avuto una neoplasia al seno, perché non sono stata ancora vacci… -