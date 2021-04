Devozione alla Santissima Trinità: Preghiera del mattino del 18 Aprile 2021 (Di domenica 18 aprile 2021) La Domenica è il giorno della Devozione alla Santissima Trinità. Lodiamo il Signore con la Preghiera del mattino di oggi 18 Aprile. Celebriamo e lodiamo la Santissima Trinità affinché la Sua potenza scenda su ognuno di noi donandoci una forza sempre nuova per la nostra debole fede. Signore, questa mattina penso che la Tua volontà L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 18 aprile 2021) La Domenica è il giorno della. Lodiamo il Signore con ladeldi oggi 18. Celebriamo e lodiamo laaffinché la Sua potenza scenda su ognuno di noi donandoci una forza sempre nuova per la nostra debole fede. Signore, questa mattina penso che la Tua volontà L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Devozione alla Santissima Trinità: Preghiera del mattino del 18 Aprile 2021

‘Maria che scioglie i nodi’ prega per me. Devozione alla Vergine, nella notte tra il 17 ed il 18 aprile 2021 Papaboys 3.0 Maria che scioglie i nodi Maria che scioglie i nodi: invoca la Mamma! Preghiera della notte per chiedere una grazia difficile e non solita da ottenere. Sciogli un nodo ...

Dolcedo: nella Chiesa Parrocchiale San Tommaso domani si festeggia la solennità della Madonna delle Grazie Domani si festeggia a Dolcedo, nella Chiesa Parrocchiale San Tommaso, la solennità della Madonna delle Grazie. Per la comunità parrocchiale è una festa importantissima, che cade tradizionalmente la te ...

Maria che scioglie i nodi: invoca la Mamma! Preghiera della notte per chiedere una grazia difficile e non solita da ottenere. Sciogli un nodo ...

Domani si festeggia a Dolcedo, nella Chiesa Parrocchiale San Tommaso, la solennità della Madonna delle Grazie. Per la comunità parrocchiale è una festa importantissima, che cade tradizionalmente la te ...