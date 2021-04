Daydreamer | trame dal 19 al 23 aprile 2021 | Can perde la memoria

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 18 aprile 2021) Anticipazionidal 19 al 23ricco di colpi di scena che cambieranno il destino dei due innamorati. Che cosa sta per succedere? La decisione di Can e Sanem Abbiamo già dato una occhiata curiosa agli spoiler? Bene, ma la soap turca dal 19 al 23ci portano in una dimensione diversa e non divertente. Abbiamo lasciato i protagonisti con nuove avventure da affrontare, con Sanem e Can che sono tornati insieme anche se i genitori di lei ancora non sanno nulla. Dopo quello che è accaduto un anno prima, sarebbe ora impensabile lasciare che Sanem torni tra le braccia del fotografo per stare male di nuovo. Ma nelle nuove puntatedal 19 al 23ecco che tutto cambia, anche per i due ...