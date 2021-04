Da domani Campania arancione, ripartono tutte le scuole. L’Anm: 40 bus in più a Napoli per gli studenti (Di domenica 18 aprile 2021) Sono 40 i bus che Anm (Azienda napoletana mobilità) mette in campo da domani mattina per rispondere subito alle esigenze di trasporto degli studenti e dei docenti per la riapertura di tutte le scuole di Napoli. L’azienda mobilità aveva preparato per tempo il piano di rientro che scatta domani con la riapertura di ogni ordine e grado in presenza. Le linee che saranno riattivate da domani sono in totale 11, per complessivi 40 bus integrativi rispetto all’esercizio ordinario. Nel dettaglio: le linee S3, S4, S5 garantiranno agli studenti collegamenti diretti tra Pianura e gli istituti scolastici di Fuorigrotta, viale Kennedy, via Nuova Agnano e Vomero. Si aggiungono poi le linee in subaffidamento 606 (Scampia-Garibaldi), 650 (Garibaldi-Museo-Ospedali), 665 ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) Sono 40 i bus che Anm (Azienda napoletana mobilità) mette in campo damattina per rispondere subito alle esigenze di trasporto deglie dei docenti per la riapertura diledi. L’azienda mobilità aveva preparato per tempo il piano di rientro che scattacon la riapertura di ogni ordine e grado in presenza. Le linee che saranno riattivate dasono in totale 11, per complessivi 40 bus integrativi rispetto all’esercizio ordinario. Nel dettaglio: le linee S3, S4, S5 garantiranno aglicollegamenti diretti tra Pianura e gli istituti scolastici di Fuorigrotta, viale Kennedy, via Nuova Agnano e Vomero. Si aggiungono poi le linee in subaffidamento 606 (Scampia-Garibaldi), 650 (Garibaldi-Museo-Ospedali), 665 ...

