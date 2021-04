Covid, Malpezzi (PD): “Ho chiesto un fondo per il supporto psicologico dei giovani” (Di domenica 18 aprile 2021) ''Non sappiamo quali saranno le conseguenze del lockdown sui giovani. Ma è un problema che esiste, riconosciuto da tutti. Per questo ho proposto la creazione di un fondo per le famiglie per il sostegno psicologico ai ragazzi". Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi questa mattina a Sky Agenda. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 18 aprile 2021) ''Non sappiamo quali saranno le conseguenze del lockdown sui. Ma è un problema che esiste, riconosciuto da tutti. Per questo ho proposto la creazione di unper le famiglie per il sostegnoai ragazzi". Così la presidente dei senatori del Pd Simonaquesta mattina a Sky Agenda. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Covid, Malpezzi (PD): “Ho chiesto un fondo per il supporto psicologico dei giovani” - TV7Benevento : Covid: Malpezzi, 'servono risorse per disagio giovanile'... - zazoomblog : Covid: Malpezzi ‘responsabilità e non continui distinguo come fa Salvini’ - #Covid: #Malpezzi #‘responsabilità - TV7Benevento : Covid: Malpezzi, 'responsabilità e non continui distinguo come fa Salvini'... - zazoomblog : Covid: Malpezzi no al toto date riaperture quando ci sarà sicurezza - #Covid: #Malpezzi #riaperture #quando -