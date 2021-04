Covid, Fedriga: si poteva riaprire di più, chiusure non funzionano più (Di domenica 18 aprile 2021) 'Penso che si poteva riaprire di più, ad esempio le palestre con le lezioni individuali che non sono fonte di particolare contagio'. Su qualche dettaglio potremmo collaborare col governo per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 aprile 2021) 'Penso che sidi più, ad esempio le palestre con le lezioni individuali che non sono fonte di particolare contagio'. Su qualche dettaglio potremmo collaborare col governo per ...

Advertising

Marilen97832318 : RT @GiovaQuez: Fedriga: 'Sulle scuole c'è problema di trasporti, di mezzi. Servono anni per gli acquisti. Si dovrà lavorare su orari di ape… - GCappellazz : RT @MediasetTgcom24: Covid, Fedriga: si poteva riaprire di più, chiusure non funzionano più #fedriga - Agenzia_Dire : #Covid, #Fedriga: “#Speranza? Confronto costruttivo, ma #lockdown non funziona più”. - Tiziana_DR : RT @GiovaQuez: Fedriga: 'Sulle scuole c'è problema di trasporti, di mezzi. Servono anni per gli acquisti. Si dovrà lavorare su orari di ape… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Fedriga: si poteva riaprire di più, chiusure non funzionano più #fedriga -