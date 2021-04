Coronavirus, in Lombardia 64 decessi. In lieve aumento gli ingressi in terapia intensiva (Di domenica 18 aprile 2021) Il bollettino del 18 aprile In Lombardia sono +1.782 i casi di Coronavirus registrati nell’ultima giornata. Ieri, invece, erano stati segnalati 2.546 contagi. Nelle ultime 24 ore si registrano +64 decessi, mentre ieri erano state segnalate 74 vittime. Il totale è di 32.284 vittime dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi, 18 aprile, sono 4.716. Sono 722 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi 20 hanno fatto il loro ingresso nell’ultima giornata. In 60.939 sono in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti si attesta a quota 682.858. I dati arrivano a fronte di 34.199 tamponi eseguiti, per un totale di 8.957.094 test effettuati dall’inizio della pandemia. Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER Leggi ... Leggi su open.online (Di domenica 18 aprile 2021) Il bollettino del 18 aprile Insono +1.782 i casi diregistrati nell’ultima giornata. Ieri, invece, erano stati segnalati 2.546 contagi. Nelle ultime 24 ore si registrano +64, mentre ieri erano state segnalate 74 vittime. Il totale è di 32.284 vittime dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi, 18 aprile, sono 4.716. Sono 722 i pazienti ricoverati nei reparti di; di questi 20 hanno fatto il loro ingresso nell’ultima giornata. In 60.939 sono in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti si attesta a quota 682.858. I dati arrivano a fronte di 34.199 tamponi eseguiti, per un totale di 8.957.094 test effettuati dall’inizio della pandemia. Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER Leggi ...

