Conte su Eriksen: “Ci ha messo un po’ ad inserirsi. Ora si sta esprimendo con continuità” (Di domenica 18 aprile 2021) Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, nel corso del suo intervento a Sky Sport, ha parlato anche di Eriksen, che ha segnato il gol del pareggio con il Napoli. Queste le sue parole: “Cosa mi ha convinto a trattenere Eriksen? La possibilità di poterci lavorare con maggiore tempo a disposizione. E anche il fatto che lui capisse che nel calcio esistono due fasi, quella offensiva e quella difensiva. Ci ha messo un pochettino ad inserirsi in un calcio tattico come quello italiano. Ora si sta esprimendo con buona continuità, sono convinto però che possa fare molto di più. Io sono sempre lì ad esortarlo perché ha qualità. Sta aumentando anche il tasso di aggressività, di intensità, e questo ci ha portato dei benefici”. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 aprile 2021) Il tecnico dell’Inter, Antonio, nel corso del suo intervento a Sky Sport, ha parlato anche di, che ha segnato il gol del pareggio con il Napoli. Queste le sue parole: “Cosa mi ha convinto a trattenere? La possibilità di poterci lavorare con maggiore tempo a disposizione. E anche il fatto che lui capisse che nel calcio esistono due fasi, quella offensiva e quella difensiva. Ci haun pochettino adin un calcio tattico come quello italiano. Ora si stacon buona, sono convinto però che possa fare molto di più. Io sono sempre lì ad esortarlo perché ha qualità. Sta aumentando anche il tasso di aggressività, di intensità, e questo ci ha portato dei benefici”. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo ...

