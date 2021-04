Bergamo, nella città travolta dal Coronavirus oggi ci sarà un corteo di no mask: «Un’offesa ai nostri morti» (Di domenica 18 aprile 2021) Si terrà oggi pomeriggio, 18 aprile, alle 17 a Bergamo il «No paura day per la libertà di pensiero e di parola» (lo hanno già fatto, ad esempio, a Bologna dove si sono presentati in 200 senza mascherina, iniziativa simile ieri anche a Milano, ndr). L’appuntamento è per i negazionisti che non credono alla pandemia, che sostengono che i camion con le bare siano solo una messinscena, che i cittadini non devono avere paura del Covid e che i tamponi e i vaccini non sono altro che un modo per controllare le nostre menti. La protesta si terrà sul Sentierone, davanti al teatro Donizetti, nel cuore di Bergamo, città in cui sono state registrate 6.500 vittime peril Coronavirus. Dunque, una delle più colpite. Cosa succederà Ad intervenire ci saranno volti noti tra i no-mask e no-vax. Da ... Leggi su open.online (Di domenica 18 aprile 2021) Si terràpomeriggio, 18 aprile, alle 17 ail «No paura day per la libertà di pensiero e di parola» (lo hanno già fatto, ad esempio, a Bologna dove si sono presentati in 200 senza mascherina, iniziativa simile ieri anche a Milano, ndr). L’appuntamento è per i negazionisti che non credono alla pandemia, che sostengono che i camion con le bare siano solo una messinscena, che i cittadini non devono avere paura del Covid e che i tamponi e i vaccini non sono altro che un modo per controllare le nostre menti. La protesta si terrà sul Sentierone, davanti al teatro Donizetti, nel cuore diin cui sono state registrate 6.500 vittime peril. Dunque, una delle più colpite. Cosa succederà Ad intervenire ci saranno volti noti tra i no-e no-vax. Da ...

Advertising

reportrai3 : È una fitta trama di messaggi e incontri quella che emerge dalle chat WhatsApp contenuta nella rogatoria che la pro… - Giusepp41094293 : @DoctorM77 Dato che a BG in campionato non perdiamo dal 2001 e vista la forza dell'Atalanta, io sono pessimista, si… - Giorgio28018594 : @maurizio_fis @Adnkronos Ma si i morti nella zona rossa NON FATTA dal governo dei capaci su cui sta indagando la p… - CheiDeBerghem : La neve dalle parti del Laghetto del Pertus nella foto di MaddalenaUsai (MadUs)... #foto #immagine #laghetto… - DavidG__ : RT @GiulioMarini2: @G23Mld La Procura di Bergamo, nella persona del PM Rota, non si farà intimidire; quando dovrà sentire Speranza iniziera… -